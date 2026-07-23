​Préservation des ressources naturelles : 60 000 foyers améliorés destinés à la région de Kolda

La région de Kolda bénéficie d'un important programme de distribution de foyers améliorés dans le cadre du Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal (SENREM).



Sur les 250 000 foyers améliorés qui seront distribués à travers le pays, 60 000 sont destinés à la région de Kolda, une initiative portée par le gouvernement du Sénégal avec l'appui financier de la Banque mondiale.



L'annonce a été faite par la coordonnatrice du projet, Madame Ndèye Coura Mbaye Diop, qui a présenté les objectifs de cette intervention destinée à améliorer les conditions de vie des ménages tout en renforçant la protection de l'environnement.



« Cette initiative vise à offrir aux ménages des équipements de cuisson plus performants permettant de réduire la consommation de combustibles, de diminuer les dépenses énergétiques des familles, de limiter les émissions de fumée nocive et de contribuer à la préservation de nos ressources forestières », a expliqué Madme Diop, ce jeudi 23 juillet lors du lancement officiel de ce projet à Kolda.



Au-delà de son impact environnemental et sanitaire, le projet entend également stimuler l'économie locale. Selon la coordonnatrice, la mise en œuvre de cette initiative favorisera la création d'opportunités économiques au profit des populations bénéficiaires, notamment à travers les activités liées à la fabrication, à la distribution et à la commercialisation des foyers améliorés.



Le SENREM ne se limite pas à la diffusion de ces équipements de cuisson. Plusieurs autres actions sont programmées dans la région de Kolda afin de renforcer la gestion durable des ressources naturelles. Il est notamment prévu l'aménagement de nouvelles forêts, la révision et la mise en œuvre des plans d'aménagement de quatre forêts communautaires, le bornage et le pancartage de plusieurs forêts classées ainsi que la construction du bâtiment du secteur forestier de Médina Yoro Foula.



À travers ces différentes composantes, le Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal ambitionne de concilier préservation de l'environnement, amélioration des conditions de vie des populations et développement économique local, dans une région où les ressources forestières sont soumises à une forte pression.