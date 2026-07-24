Jaraaf de Ouakam : Momar Ndoye désigné nouveau chef coutumier du village traditionnel

Momar Ndoye succède à son père, feu Papa Youssou Ndoye, à la tête de la chefferie coutumière de Ouakam. Il a été porté à l'unanimité au trône par sa famille et le Collège des Sages de la Collectivité léboue, quelques jours après le rappel à Dieu de son prédécesseur.
Né en 1998, le nouveau dignitaire présente un parcours qui allie sport et études. Ancien joueur de football ayant évolué en Italie, il a ensuite poursuivi son cursus universitaire en France.
La cérémonie officielle d'intronisation du nouveau chef coutumier est programmée ce samedi 25 juillet 2026 à Ouakam. Momar Ndoye reprend le flambeau de son père, qui a présidé aux destinées de la communauté pendant dix-sept ans, de 2009 à son décès.
Né en 1998, le nouveau dignitaire présente un parcours qui allie sport et études. Ancien joueur de football ayant évolué en Italie, il a ensuite poursuivi son cursus universitaire en France.
La cérémonie officielle d'intronisation du nouveau chef coutumier est programmée ce samedi 25 juillet 2026 à Ouakam. Momar Ndoye reprend le flambeau de son père, qui a présidé aux destinées de la communauté pendant dix-sept ans, de 2009 à son décès.
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