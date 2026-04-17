​Rapport annuel 2025 : près de 2 000 milliards de FCFA générés par la Sonatel sur ses marchés ouest-africains

Le Groupe Sonatel a publié son « Rapport Annuel 2025 ». Ses activités s’étendent sur plusieurs marchés ouest-africains, affichant des trajectoires de croissance diversifiées. Le Chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 1 923,1 milliards de francs CFA pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Cela représente une progression de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires généré par Orange Business s'élève à 91,4 milliards de francs CFA en 2025.



Le Groupe Sonatel consolide son leadership dans l’ensemble de ses marchés avec une base d’abonnés mobiles qui atteint désormais 40,3 millions de clients, confirmant sa position de premier opérateur de télécommunications en Afrique de l’Ouest francophone. La data mobile constitue le principal moteur de croissance, avec 22,5 millions de clients data et 21,9 millions d’utilisateurs actifs de la 4G.



Le Sénégal se distingue par une infrastructure robuste avec une couverture 4G touchant « plus de 90 % de la population » et un chiffre d'affaires sectoriel de « 599 milliards FCFA ». Orange affirme son statut d’opérateur de référence avec 13,62 millions d’abonnés mobiles et une part de marché de 55,9 %.



Dans la sous-région, le Mali et la Guinée maintiennent des performances notables malgré des contextes variés. Au Mali, le groupe conserve sa position de leader avec une « part de marché de 59,5 % » et un parc de « 13,3 millions de clients mobiles ». En Guinée, la dynamique est similaire avec « 9,8 millions d'abonnés » et une position dominante de « 60,7 % » de parts de marché, soutenue par une expansion continue des services de données mobiles.



La Sierra Leone et la Guinée-Bissau complètent cette présence régionale avec des indicateurs de pénétration en hausse. En Sierra Leone, l'opérateur revendique « 4,4 millions de clients », soit une « part de marché de 53 % », malgré une inflation persistante de « 33 % ». Parallèlement, en Guinée-Bissau, avec « 0,9 million de clients » et une part de marché de « 57,6 % », le groupe consolide son ancrage.