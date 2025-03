​Rapport de la Cour des comptes : Sory Kaba parle de ‘’scandale et d’abus de confiance’’

Sory Kaba, ancien Directeur Général des Sénégalais de l'Extérieur, invité du Jury du Dimanche de ce 23 mars sur iRadio, s’est prononcé sur le rapport de la Cour des comptes 2019-2024 qui fait l’objet de polémique. Le membre de la Nouvelle Responsabilité interpelle les nouvelles autorités sur l’existence présumée de deux versions sur le document évoquant un scandale et un abus de confiance. Il estime qu’un référendum pourrait s’imposer si ces faits sont avérés.



« J’espère bien que les accusations de deux rapports existants, seront bientôt clarifiés. Qu’il y a un rapport véritable de la Cour des comptes donné au chef de l’Etat et un autre rapport préparé par les soins des autorités en place, mis à la disposition du public. J’espère bien que ça va se clarifier bientôt », dénonce Sory Kaba.



Pour lui, si c’est le cas, cela constituera le vrai « scandale ». À en croire M. Kaba, c’est cela l’« abus de confiance » sur lequel qu’il faut rapidement appeler un référendum pour décider du sort de ce pays-là.



« Il y a un supposé rapport mis à la disposition du chef de l’Etat signé par le premier président de la Cour des comptes et le greffier qui était en charge du secrétariat remis en bonne et due forme par le chef de l’Etat à sa demande. Parce que c’est lui qui avait fait un rapport de la situation du pays qu’il a envoyé à la Cour des comptes qui avait trois mois pour le lui retourner. Mais il paraîtrait qu'un autre rapport qui transformait les chiffres, a été mis à la disposition du public. Et je n’ai pas encore entendu aucun démenti du côté du pouvoir. Un rapport faux, falsifié, qui donnait cette situation de catastrophe, de cynisme de la situation financière du pays. Un rapport différent de celui reçu », a martelé l’ex-Dg des Sénégalais de l'Extérieur.



Par ailleurs, l’ex ambassadeur parle de « manipulation ». Car, dit-il : « C’est le Premier ministre dans un excès de communication, qui avait dit à l’occasion d’une de ses sorties que oui, les chiffres qui ont été présentés par l’ancien régime, sont des chiffres faux qui sont falsifiés. La dette, elle est insupportable. Elle avait même parlé de 80% du PIB. Le niveau d’inflation même chose. C’est grave. C’est pourquoi j’ai peur pour mon pays ».