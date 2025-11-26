​Retour de Bassirou Diomaye Faye de Luanda : aucun membre du gouvernement à l'accueil

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est rentré hier, mardi, d'un déplacement à Luanda. À son arrivée, il a été accueilli selon les usages par le protocole militaire.
Cependant, un fait a particulièrement retenu l'attention : aucun membre du gouvernement n'était présent sur le tarmac pour le saluer. Le Premier ministre, Ousmane Sonko ainsi que le Directeur de cabinet du Président, Mary Teuw Niane étaient tous deux absents, souligne le journal Les Echos.
Cette scène, pour le moins inhabituelle pour un retour de chef d'État, est susceptible d'alimenter les spéculations sur l'état de la cohésion au plus haut niveau de l'exécutif.
