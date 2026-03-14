​Sarr, défenseur en cinq dimensions

Auteur d’une grande saison avec les Sang et Or, Malang Sarr s’impose comme l’un des piliers du RC Lens et de la meilleure défense de Ligue 1, avec seulement 21 buts encaissés. À 27 ans, le défenseur franco-sénégalais semble avoir atteint une nouvelle dimension, combinant leadership, intelligence de jeu et préparation physique irréprochable informe l'EQUIPE.

Longtemps freiné par des blessures, notamment lors de son passage à Monaco, Sarr enchaîne désormais les performances et les minutes (2 160 en championnat, troisième total parmi les joueurs de champ). Une régularité qu’il doit aussi à une préparation physique méticuleuse : suivi par un chef cuisinier et un kiné, il utilise également un caisson hyperbare et possède sa propre salle de musculation.Sur le terrain, Sarr se distingue par son rôle de leader. Très vocal, il organise la défense, conseille les plus jeunes et n’hésite pas à prendre ses responsabilités. Son influence dépasse même le cadre sportif : le défenseur invite régulièrement les jeunes du centre de formation à partager des repas chez lui, renforçant l’esprit de groupe.Mais c’est surtout dans le jeu que Sarr brille. Avec 57 interceptions, il domine largement ce secteur en Ligue 1. Sa lecture du jeu et son sens du placement lui permettent d’anticiper les passes adverses et de couper les lignes avant même que l’action ne se développe.Capable également de relancer proprement, avec un jeu long précis et une aptitude à sortir de la pression, Sarr incarne parfaitement le profil de défenseur moderne recherché par le RC Lens. Patron de la défense lensoise et modèle de professionnalisme, il nourrit désormais un autre objectif : décrocher une convocation avec la sélection du Sénégal.