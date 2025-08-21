​Sénégal : le projet AVENIR transforme l'agriculture et la vie des communautés

Le projet AVENIR, une initiative d’agriculture intelligente face au climat, montre des résultats remarquables dans les régions de Tambacounda et Sédhiou, au sud du Sénégal. Financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par l'ONG MEDA et l'Alliance de Bioversity International et du CIAT, ce programme vise à améliorer le bien-être socio-économique et la résilience des populations face aux défis climatiques.



Lancé en 2019, le projet a déjà produit des résultats impressionnants : La résilience des ménages face au changement climatique est passée de 37 % à 47 %. Le pourcentage de ménages les plus pauvres est passé de 71 % à seulement 31 %. L'accès à une alimentation diversifiée s'est amélioré, avec 26 % des jeunes enfants consommant désormais un régime alimentaire varié, contre 4 % au début du projet.



Le projet AVENIR repose sur une approche holistique, combinant des informations climatiques, des techniques d'agriculture intelligente et une meilleure nutrition. Des cultures adaptées comme le riz, le gombo et les fruits d'arbres sont promues. Le projet a également mis en place 15 fermes de démonstration et formé plus de 20 000 personnes à des techniques agricoles durables.



Au-delà des bénéfices agricoles, le projet vise à renforcer la gouvernance locale et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ces résultats sont d'autant plus importants que le Sénégal est devenu l'un des pays les plus vulnérables au climat au monde, avec une agriculture, qui emploie plus de 70 % de la population active, particulièrement touchée par la sécheresse et la baisse de fertilité des sols.