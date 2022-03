​Situation financière : Air Sénégal traîne une créance de 22 milliards entre Aibd Sa, 2AS et Las

Malgré les explications de son top management, Air Sénégal est bien sur une mauvaise pente. Alors que les retards, annulations de vols et contentieux commerciaux ne se comptent plus, la compagnie aérienne nationale est lourdement endettée. Rien que sur la plateforme aérienne sénégalaise, Air Sénégal internationale traîne une créance de 22 milliards de Fcfa entre Aibd Sa, 2AS et Las, selon des sources autorisées de Libération.



Plus de la moitié de ce montant est dû à Aibd Sa, chargé de recouvrer auprès des compagnies aériennes la Redevance de développement des infrastructures aéroportuaire ( Rdia), prélevée sur les passagers qui utilisent les aérodromes ouverts au public au Sénégal.

Air Sénégal reste devoir à Aibd Sa la rondelette somme de 13 milliards de Fcfa.

« Si c'était une autre compagnie, on assisterait à un recouvrement forcé. Mais parce que c'est la compagnie nationale, on ferme les yeux », déplore une source autorisée de la plateforme qui renseigne que pour moins que cela des avions ont été immobilisés.



Dans tous les cas, les plus hautes autorités semblent décider à y voir de près dans la gestion de la compagnie nationale.



Le départ de l'actuel directeur général, Ibrahima Kane, est meme agité de meme que l'entrée d'investisseurs dans le capital de compagnie. Cette ouverture du capital devait se faire au plus tard en 2021.