​Sports : l'Etat s’engage à soutenir 111 compétitions internationales, pour un coût de plus de 04 milliards FCFA



Le ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports s’engage à prendre en charge 111 compétitions internationales portées par 35 fédérations et groupements sportifs ‎pour l’année 2026, pour un coût global de 4 645 298 482 FCFA.



Dans le cadre de la planification des activités sportives internationales et de l’optimisation de l’utilisation des ressources budgétaires de l’État, le ministère de la Jeunesse et des Sports a invité les Fédérations et groupements sportifs, à travers une lettre circulaire, à soumettre leurs programmes budgétisés de participation aux compétitions internationales prévues en 2026.

Sur ce, au total, 43 fédérations et groupements sportifs ont répondu à cet appel en transmettant leurs calendriers dans les délais requis. ‎ « L’analyse des dossiers a permis d’identifier 223 compétitions internationales, représentant un coût global estimé à 6 698 069 803 FCFA », a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports.



Toutefois, le ministère des Sports s’engage à prendre en charge 111 compétitions internationales. Ces compétitions ont été sélectionnées par le ministère suite à de plusieurs séances de travail tenues avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et les fédérations sportives qui les ont permis de déterminer les conditions d’éligibilité et critères de sélection.



Selon l'Agence de Presse Sénégalaise, les critères établis incluent la tenue régulière des réunions statutaires, l'organisation régulière de compétitions nationales, le respect des obligations de la fédération internationale concernée et la représentativité de la discipline. De même, ils prennent en compte la défense d'un titre, le classement mondial, la zone géographique du tournoi et la priorité donnée aux compétitions des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026.