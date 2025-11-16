​Tensions au sein du pouvoir : Keita Fadilou prend position pour Ousmane Sonko

Dans la crise de confiance qui secoue actuellement le pouvoir exécutif, les acteurs politiques ont commencé à prendre position. Cadre du parti Patriote africain du Sénégal pour le travail, l’équité et la fraternité (Pastef), Fadilou Kéita a pris position pour son leader Ousmane Sonko.



Dans une publication sur Facebook, ce dimanche, le directeur général de la Caisse des dépôts et de Consignations (CDC) a exprimé sa désapprobation quant aux «actes posés» par l’ancienne Première ministre Aminata Touré, qui a été mandatée par le Président Diomaye Faye pour restructurer la coalition «Diomaye Président», contre l’avis d’Ousmane Sonko.



Pour Fadilou Kéita, « la réponse politique aux actes posés par Aminata Touré doit être portée» par les sections communales du Pastef, avec l’ensemble des responsables du parti militant dans lesdites coordinations (ministres, DG, députés…).



Selon le cadre du parti Pastef, il peut «avoir des divergences internes mais les incursions» comme celle d’Aminata Touré (ancienne collaboratrice de Macky Sall), ne «sauraient être tolérées». C’est pourquoi, il invite tous les patriotes à «agir avec force et détermination (pour) préparer la candidature d’Ousmane Sonko à la présidentielle de 2029, dont les résultats s’annonceront avec les résultats des locales (municipales) de 2027».