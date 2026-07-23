​Thiaroye-sur-mer : deux Sénégalais interpellés avec plus de 300 kg de chanvre indien

La gendarmerie nationale a déclaré avoir procédé, dans la soirée du 22 juillet 2026, à Thiaroye (banlieue dakaroise), à la saisie de plus de 300 kilogrammes de chanvre indien en « provenance probable de la Gambie ». Elle a aussi interpellé deux individus pour « association de malfaiteurs et trafic international de drogue ».



Dans un communiqué, ce jeudi, la gendarmerie nationale indique que « la brigade de recherches de Keur Massar a procédé, le 22 juillet 2026, vers 23 heures, à la saisie d’une quantité importante de chanvre indien et à l’interpellation de deux individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs et trafic international de chanvre indien ».



Elle précise que cette opération, menée dans le cadre de l’exécution du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un « probable » débarquement d’une importante quantité de chanvre indien « en provenance de la Gambie ».



Les investigations, menées après la mise en place d’un dispositif d’observation et de surveillance sur les lieux indiqués, ont permis aux éléments de la brigade de recherches de Keur Massar de localiser l’un des trafiquants présumés dans la cité Bagdad, à Thiaroye-sur-Mer.



Son interpellation a permis la découverte, par-devers lui, d’un sachet contenant 500 grammes de chanvre indien, alors qu’il revenait d’une livraison. Une perquisition effectuée à son domicile a ensuite permis la saisie de 300 kilogrammes de la même drogue, emballés dans des sacs en plastique, selon la gendarmerie.



Les enquêteurs sont par la suite parvenus à arrêter son complice présumé, trouvé « en flagrant délit d’usage » de chanvre indien, après que le premier mis en cause a révélé son identité.