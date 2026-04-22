🔴 EN DIRECT : Audition officielle de Macky Sall aux Nations Unies

L’ancien président Macky Sall est attendu ce mercredi 22 avril à New York pour son audition officielle devant les 193 États membres de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies.
Cet exercice, qualifié de « grand oral », s’inscrit dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU, en vue de succéder à António Guterres en 2027.
À cette occasion, Macky Sall doit présenter sa vision pour l’organisation, avec un accent particulier sur la réforme du multilatéralisme, les questions de sécurité, les droits humains et le développement.
Il fait face à plusieurs autres candidats, dont Michelle Bachelet, Rafael Mariano Grossi et Rebeca Grynspan.
Cet exercice, qualifié de « grand oral », s’inscrit dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU, en vue de succéder à António Guterres en 2027.
À cette occasion, Macky Sall doit présenter sa vision pour l’organisation, avec un accent particulier sur la réforme du multilatéralisme, les questions de sécurité, les droits humains et le développement.
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