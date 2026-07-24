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🔴Démissions en série au Pastef : Adama Seye s'exprime dans « L'Entretien » sur PressAfrik TV HD



​« L’Entretien » de ce vendredi 24 juillet reçoit Adama Seye, secrétaire général de la cellule Pastef de Scat Urbam Hamo et membre du parti. Au menu : décryptage de l’actualité politique nationale et retour sur la série de démissions qui secoue actuellement sa formation politique. Rendez-vous sur PressAfrik TV HD. 

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Moussa Ndongo

Vendredi 24 Juillet 2026 - 18:18


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