🔴Démissions en série au Pastef : Adama Seye s'exprime dans « L'Entretien » sur PressAfrik TV HD

​« L’Entretien » de ce vendredi 24 juillet reçoit Adama Seye, secrétaire général de la cellule Pastef de Scat Urbam Hamo et membre du parti. Au menu : décryptage de l’actualité politique nationale et retour sur la série de démissions qui secoue actuellement sa formation politique. Rendez-vous sur PressAfrik TV HD.

