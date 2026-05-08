🔴EN DIRECT - Retour d'Ama Baldé, affaire Bébé Diène, Talfa vs Mor Kang Kang ficelé au menu de "Kaddu Lamb"

L'émission "Kaddu Lamb" de ce vendredi se penche sur le probable retour du lutteur Ama Baldé. Ameth Thierno Ndiaye et ses invités reviendront également sur l'affaire Bébé Diène ainsi que sur le combat récemment ficelé entre Talfa et Mor Kan Kang.
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