🛑 Suivez en Direct l'hommage national au Pr Amadou Mahtar Mbow

Le Sénégal rend un hommage national ce mardi, à l'une de ses plus illustres fils, Amadou Mahtar Mbow. Une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce 28 octobre 2025, en présence de son Premier ministre, Ousmane Sonko, et du Président de l'Assemblée national, El Malick Diaye, se tient actuellement au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio. Regardez!

