🛑 Suivez en direct l’Open press de Eumeu Sène

À quelques jours de leur affrontement très attendu prévu le dimanche 19 avril à l’Arène nationale, Eumeu Sène et Ada Fass entrent dans la phase finale de leur préparation.



Le leader de l’écurie Tay Shinger, Eumeu Sène, ouvre les hostilités ce mercredi 15 avril. Il tient son « open press » au terrain Apix de Guinaw Rail.



Son adversaire, Ada Fass tiendra son point de presse le jeudi 16 avril à 17h00, à l’école Manguier de Fass.