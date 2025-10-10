🛑DIRECT_ Conférence de presse du gouvernement sur la situation nationale

Le gouvernement va faire face à la presse ce vendredi, dans l'après-midi. Trois ministres répondront aux questions des journalistes. Il s’agit des ministres de l’intérieur, Me Bamba Cissé, de celui de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye et de celui de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Ils aborderont les sujets phares de l'actualité du pays notamment la question des inondations et de l'année scolaire 2025-2026. En revanche, l'absence du ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, est particulièrement soulignée en pleine gestion de deux épidémies. Le pays fait face à une recrudescence de la Fièvre de la Vallée du Rift, qui a causé 18 décès sur 140 cas confirmés selon le dernier bilan, ainsi qu'à des cas de Mpox (variole du singe). Cette absence, en ces périodes où ces questions sanitaires créent une forte inquiétude dans la population, suscite des interrogations. Regardez!

