🛑Trahison et mensonges: Abdou Bara Dolli pulvérise Amadou Ba et dénonce le jeu de Sonko/Diomaye

Invité de "Face au Jury" ce dimanche sur PressAfrik TV HD, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, chef de parti et allié de Pastef, se confie sans détour lors d'une interview où il évoque ses relations politiques, ses déceptions et ses perspectives. L’ancien député est revenu sur sa position concernant Ousmane Sonko et l'Appel du 8 Novembre, une participation qu'il conditionne à une invitation formelle : « Je recevrai mon carton d'invitation pour l'appel du 8 novembre et j'y participerai. Dans l'hypothèse contraire, je ne répondrai pas à l'appel d'Ousmane Sonko». Tout en maintenant son soutien, il a exprimé son attente : « Ousmane Sonko m'a envoyé un message il y a quelques jours. Nous devions nous voir jeudi dernier, mais j'attends toujours cette rencontre. » Et d'ajouter avec fermeté : « Je n'ai plus rien à prouver à Ousmane Sonko. Ma famille a été en exil pendant trois ans et j'ai moi-même fait la prison. Pour le moment, je suis avec Sonko, mais si je sens qu'ils ne veulent plus de mon accompagnement, j'en tirerai toutes les conséquences. » Bara Dolly a insisté sur l'importance de la stabilité: « Concernant les relations entre le Président Diomaye et Ousmane Sonko, il faut prier pour qu'elles soient et restent en paix, car c'est ce qui arrange le Sénégal. Seule la paix est acceptable entre ces deux plus hautes autorités du pays ».

L'invité a dressé un bilan amer de son engagement : « Mon soutien à Ousmane Sonko m'a coûté de nombreuses privations. Le régime de Macky Sall m'a privé d'une dizaine de parcelles aux Maristes. Mon entreprise a été fermée, et mon fils est resté malade deux ans sans que je puisse vraiment agir. Aujourd'hui, parmi ceux qui sont nommés, personne n'a autant "trinqué" que moi ». Constatant un renversement de situation, il a déploré : « Ce sont ceux qui étaient avec Macky Sall qui profitent le plus du pouvoir. Nous avons traversé toutes sortes d'épreuves, et aujourd'hui, nous sommes oubliés. »

Faisant un témoignage de son engagement passé, il a rappellé son soutien indéfectible: « Lorsque nous (Mame Diarra Fam, Aïda Mbodj et moi) prenions un hélicoptère pour aller à Ziguinchor, alors qu'Ousmane Sonko traversait une crise, Aminata Touré était encore aux côtés de Macky Sall ».

S'interrogeant sur la reconnaissance de ses sacrifices, il a affirmé : « Je me demande si tout le combat et les sacrifices que nous avons consentis pour Ousmane Sonko n'ont servi à rien. Il n'y a aucun résultat concret pour nous. »

Faisant une comparaison avec l'ancien régime, il a pointé une injustice: « Regardez Abdourahmane Diouf et d'autres anciens collaborateurs de Macky Sall qui sont aujourd'hui au cœur du pouvoir, tandis que nous, Mame Diarra Fam, moi-même, et tant d'autres, attendons toujours. » L’allié du Pastef a révélé les difficultés rencontrées avec les tenants du régime : « Des investisseurs indiens, désireux d'investir 2000 milliards au Sénégal, m'ont contacté. J'ai écrit au président de la République, qui m'a mis en rapport avec son directeur de cabinet. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite ». Regardez!





div id="taboola-below-article-thumbnails">