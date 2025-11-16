🛑URGENT Youssou Diallo propose à Diomaye l'article 52 pour virer Sonko & débloquer toutes les crises

L'analyse de Youssou Diallo, président du Club Sénégal Émergent, jette une lumière crue sur la récente tension entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Selon l'invité de l'émission Face au jury sur PressAfrik Tvhd, de ce dimanche 16 novembre, cette crise dépasse la simple divergence pour s'inscrire dans la dynamique historique complexe des relations entre les deux têtes de l'exécutif sénégalais. Pour M. Diallo, la résolution de ce différend ne passe pas nécessairement par une médiation. Il rappelle le principe hiérarchique incontournable : l'autorité du Président de la République doit s'imposer sans négociation au sein du gouvernement. En cas de blocage, l'arène politique légitime pour des négociations est l'Assemblée nationale, où le parti de Sonko, Pastef, est majoritaire. Face à une crise institutionnelle grave, le chef de l'État dispose de pouvoirs constitutionnels forts (Article 52) : dissolution de l'Assemblée, limogeage du Premier ministre ou gouvernement par ordonnance. L'analyste est resté évasif sur le lien entre l'audience de la présidente du Conseil constitutionnel et cet article. Il considère que le Président Faye a marqué un point décisif en désavouant publiquement et de manière inattendue son Premier ministre. Il interprète les précédentes déclarations de Sonko sur le « Parti-État » comme une attaque voilée contre le président. La réaction immédiate de Diomaye Faye, nommant Aminata Touré à la tête de sa coalition sans passer par un décret, est analysée comme une manœuvre politique pure, qui a visiblement contraint Sonko à un silence intrigant. L'analyste fustige la prise de « congé » auto-déclarée par Ousmane Sonko pour justifier son absence au Conseil des ministres. Il qualifie cet acte d'« abandon de poste », rappelant que seul le Président, en tant qu'autorité hiérarchique, peut accorder un congé. La contradiction entre cette absence officielle et sa participation à un meeting et à une partie de football est perçue comme une provocation. Pour M.Diallo, Sonko, inadapté au rôle de Premier ministre qui exige la loyauté envers le Président, aurait été plus à sa place à l'Assemblée nationale.



Enfin, Youssou Diallo dresse un bilan économique sévère. Selon lui, le duo Faye-Sonko est arrivé au pouvoir sans une maîtrise suffisante de la situation économique. Les déclarations intempestives du Premier ministre sur une « dette cachée » puis sur une baisse imminente des prix du carburant et de l'électricité auraient saboté les négociations avec le FMI et dégradé la note souveraine du pays. Il estime qu'Ousmane Sonko est « l'un des plus grands problèmes institutionnels et économiques du Sénégal » et que sa démission entraînerait une amélioration immédiate de la confiance des marchés. Il alerte également sur l'augmentation « alarmante » du niveau d'imposition, critiquée par le FMI, qui étouffe la reprise économique. Regardez!



