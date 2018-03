1 404 cas de tuberculose enregistrés à Diourbel

Le département de Dioubel abrite ce samedi la cérémonie officielle de la journée internationale de lutte contre la Tuberculose. Un choix qui est loin d'être fortuit vu le nombre de cas recensés dans cette zone.



D'après le médecin chef de région, Docteur Balla Mbacké Mboup, Diourbel fait partie des régions à forte charge, en ce qui concerne la maladie de la tuberculose avec 1 404 cas recensés. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est le nombre important des cas non maîtrisés et qui peuvent disséminés la maladie sur le territoire national.

"Le programme nation (de lutte contre la tuberculose) ne peut pas avoir des résultats si la forte charge n'est pas maîtrisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que nus avons dépisté 64% des cas, ce qui donne 1 404 traités dans l'année 2017. Mais il faut dire que nous n'avons pas atteint l'objectif de détection. Il y a encore des cas manquant qui continuent de disséminer la maladie dans la communauté et qui perpétuent la maladie au niveau de la région", a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm



Le Docteur Mboup de souligner qu'il y a également les cas de personnes qui ont été détectées et qui ont par la suite abandonné le traitement"