105e Réunion du Bureau de l'AIMF : Dakar réintègre le Bureau exécutif de l’Association Internationale des Maires Francophones

Le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, a pris part à la 105e réunion du Bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), tenue à Rabat.



Selon une publication de la Mairie sur Facebook, cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec les Maires de Villes avec lesquelles Dakar a signé des conventions et discuté des enjeux et des défis mais aussi de futurs projets.



En marge de la réunion, le Maire Abass Fall a rencontré Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente de l’AIMF, accompagnée de ses équipes. Les échanges ont notamment porté sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 et sur divers projets pour la capitale sénégalaise.





Le Maire de Dakar en a profité pour inviter ses homologues à Dakar à l’occasion des JOJ Dakar 2026.