15ème législature : Amadou Lamine Diouf premier député non voyant invite les politiciens à suivre l’exemple du Pastef

Député Amadou lamine DIOUF, 61 ans, Entrepreneur. 1er député non voyant de l'assemblée nationale.

Technicien supérieur en génie Electrique, élu Pastef AFRIQUE NORD (Tunisie, Maroc, Mauritanie, Egypte, Algérie, Lybie etc.)#ViePubliqueSN pic.twitter.com/5CUjks9tkM

Le Sénégal installe les parlementaires de la 15e législature ce lundi 2 décembre 2024. Venu prendre part comme tous les autres élus, Amadou Lamine Diouf, député non-voyant élu sous la liste de Pastef pour le compte de la diaspora africaine invite les politiciens à suivre l’exemple du Pastef.Premier député non voyant à l'Assemblée nationale, le député Amadou Lamine DIOUF, 61 ans, résident au Maroc est à la fois Entrepreneur, Technicien supérieur en génie Electrique, élu Pastef AFRIQUE NORD (Tunisie, Maroc, Mauritanie, Egypte, Algérie, Lybie etc).« Être élu député à cette Assemblée nationale, j’avoue que c’est une première dans l’histoire de notre pays. Cela prouve que les Sénégalais veulent vraiment tourner la page et aller de l’avant et que ce qui se passait été contre leur volonté. Avant les politiciens ne faisaient que leurrer la population par contre le Pastef, est arrivé avec une dynamique d’éveiller les populations, alerter, mettre sous les projecteurs tous ce que les politiciens nous caché.et ça a porté ses fruits parce que même les analphabètes n’ignorent plus grandes choses sur ce qui se passe au Sénégal, faut les entre débattre pour comprendre. Ils ont relevé le niveau intellectuel, ils ont relevé le niveau de débats dans la société », a-t-il déclaré.Revenant sur son adhésion au Pastef Amadou Lamine Diouf d’expliquer : « Je n’ai jamais été attiré par la politique mais en 2014, quand j’ai eu a écouter le message de Pastef dans une émission, animé par les membre de Pastef dans la diaspora, j’ai senti comme une révélation ce jour-là. Je me suis dit tiens donc il y a des politiciens qui partagent les même convictions et ambitions que moi pour le bien du Sénégal. Alors j’ai décidé de jouer ma participions ».« J’invite les autres à suivre l’exemple pertinent qu’a lancé le Pastef en investissant ces personnes vivantes avec un handicap. On veut développer le pays et on invite tout le monde à apporter sa pierre de l’édifice », a soutenu le nouveau député.