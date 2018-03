16e journée Ligue 1 sénégalaise : Résultats complets, classement et meilleurs buteurs...

Positions Equipes Points Journée GD 1 Génération-Foot 30 13 17 2 Sonacos 28 15 04 3 Jaraaf 25 13 08 4 Teungueth FC 24 15 03 5 Stade de Mbour 23 14 10 6 Douane 22 14 02 7 Linguère 22 15 02 8 Mbour PC 22 14 00 9 Ndiambour 21 15 00 10 Casa Sport 17 15 -1 11 Dakar SC 15 15 -4 12 Diambars 13 14 -04 13 NGB 14 13 -09 14 Guédiawaye 6 15 -17 15 US Ouakam 3 8 -11

La 16journée de la Ligue 1 sénégalaise a pris fin ce lundi avec les victoires de Sonacos sur Dakar Sacré-Cœur (4-2) et Teungueth FC sur Guédiawaye (2-0). Mais, aussi avec le match nul (1-1) entre la Douane et le Casa-Sport.Résultats, classement et meilleurs buteursSamedi 10 mars 201816h00 Génération-FootNGB16h30 DiambarsJaraafDimanche 11 mars 201816h30 LinguèreStade de Mbour18h00 Mbour PCNdiambourLundi 12 mars 201816h00 Dakar Sacré-CœurSonacos18h15 DouaneCasa-Sport17h30 Teungueth FCGuédiawaye FCExempt : USO10 buts : Yankuba Jarju (GF)10 buts : Thierno Thioub (Stade de Mbour)07 buts : PA Omar Job (Diambour+3)07 buts : Amadou Dia Ndiaye (Génération-Foot+1)07 buts : Moustapha Name (AS Douane+1)06 buts : Youssou Badji (Casa-Sport )06 buts : Pape Meissa Ba (Dsc+1)06 buts : Ibrahima Faty (Sonacos+2)05 buts : Youssou Badji (Cas-Sport)05 buts : Benoit Toupane (Mbour PC)04 buts : Rachid Touré (Ndiambour)