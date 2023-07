1er tour préliminaire Coupe CAF : le Casa Sports hérite de l’Etoile Filante de Ouagadougou

Le Casa Sports connaît son adversaire pour le premier tour préliminaire. Les Ziguinchorois défieront l’Etoile Filante de Ouagadougou.



Double détenteur de la Coupe du Sénégal, le Casa Sports représentera le Sénégal pour l’édition 2023-2024 de la Coupe des Confédérations africaines de football.



Choisi pour avoir rempli tous les critères nécessaires pour prendre part à la compétition des vainqueurs de coupes nationales, le Casa Sports disputera le premier tour préliminaire de la Coupe CAF.



Le Casa Sports et l’Etoile Filante de Ouagadougou se croiseront entre les 18, 19 et 20 août prochains pour la manche aller, à Dakar. La manche retour se jouera entre les 25, 26 et 27 août prochains, à Ouagadougou.



Le vainqueur de cette double confrontation fera face au Rivers United du Nigeria pour le compte du second tour préliminaire.