200 personnes dans les rues de Dakar pour protester contre les meurtres et enlèvements d'enfants

Ce samedi, c'est plus de 200 personnes qui sont descendues dans les rues pour protester contre les meurtres et enlèvements d'enfants au Sénégal. La marche a été organisée par le Collectif pour la protection de l'enfance, "Silence, on tue nos enfants".



La recrudescence des enlèvements et meurtres d'enfants au Sénégal a plongé les familles dans une situation d'alerte maximale. Les autorités ont promis des mesures fortes pour stopper le phénomène