21 candidatures validées pour la présidentielle de 2024 : Les Sénégalais divisés sur les décisions du Conseil constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a clôturé hier mardi, l'examen des parrainages des candidats à l'élection présidentielle de 2024. Au finish 21 candidats ont validé leurs tickets. Cependant, des rejets massifs ont été observés, principalement dus à des doublons et des problèmes administratifs. Cette situation a suscité diverses réactions au sein de la population sénégalaise.



Pour en avoir le coeur net, une équipe de PressAfrik a recueilli quelques avis de Sénégalais sur cette question qui a tenu pendant cinq jours l'opinion en haleine.

Modou Diouf, parmi les interrogés, a exprimé sa méfiance envers l'institution : « Le Conseil Constitutionnel doit agir pour le peuple, mais leur comportement durant ce processus manque de transparence. Le traitement des candidatures a été anormal, pénalisant particulièrement l'opposition. Tout le monde doit en être informé. »



Certains citoyens remettent en question la légitimité des rejets de parrainages, considérant cela comme inacceptable. D'autres expriment leur mécontentement face à l'élimination d'Ousmane Sonko de cette élection présidentielle. Cependant, d'autres ont exprimé leur confiance dans la manière de faire du Conseil constitutionnel. Mais tout en les encourageant à éviter toute manœuvre visant à éliminer des candidats de l'opposition.



De telles réactions soulignent une diversité d’avis au sein de la population. Pendant que les uns remettent en cause l'intégrité du processus, d'autres appellent à la préservation de la démocratie et de la paix dans le pays, exhortant le prochain président à les prioriser.



Cette controverse autour du processus de validation des candidatures à la présidentielle de 2024 soulève des inquiétudes quant à l'équité et à la transparence du processus électoral au Sénégal. La question de la confiance du peuple envers les institutions chargées de garantir des élections libres et transparentes se trouve au cœur des débats en cette période pré-électorale.