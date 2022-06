22e injection de liquidité de la BCEAO dans le marché UMOA: 792 milliards FCFA pour les banques commerciales sénégalaises

Le 30 mai 2022, le BCEAO a injecté la somme de 4 285,75 milliards FCFA sur le marché interbancaire de l'UMOA. Ce pour le financement des activités économiques de la région.



"Cette opération d'adjudication pourrait être la dernière à s'être effectuée au taux d'intérêt fixe de 2% puisque que le Comité de politique monétaire de la BCEAO devrait statuer incessamment en ce début juin 2022 sur le maintien ou le relèvement de son taux directeur", note le site spécialisé Sika Finances.



Cette 22ème injection hebdomadaire de liquidités, a vu la participation de 94 banques commerciales qui se sont refinancées presque toutes à la hauteur de leurs besoins de liquidités.



Mais selon les résultats par pays du tableau de répartition des sommes de la BCEAO, il y a une prédominance des besoins des banques commerciales ivoiriennes, sénégalaises et béninoises.



Les banques ivoiriennes ont proposé et reçu 1188 milliards FCFA. Les banques sénégalaises ont proposé et obtenu 792 milliards FCFA. Celles béninoises ont proposé et reçu 783 milliards FCFA.



A noter que les banques maliennes qui avaient proposé 445 milliards, ont reçu 364 milliards FCFA.