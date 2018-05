26e journée Ligue 1: résultats, classement et meilleurs buteurs

Ligue 1 sénégalaise : classement 26ème journée Rang Equipes Points Journées +/- buts 1 Jaraaf 53 24 21 2 Sonacos 41 24 05 3 Génération-Foot 40 21 20 4 Douane 39 25 05 5 Stade de Mbour 36 23 09 6 Teungueth FC 35 24 03 7 Linguère 35 24 -04 8 Ndiambour 34 23 02 9 Casa-Sport 32 24 05 10 Mbour PC 32 23 01 11 Dakar SC 30 24 03 12 NGB 27 24 -08 13 Diambars 26 23 -01 14 Guédiawaye 10 23 -28 15 USO 07 21 -33

La Ligue 1 sénégalaise a clôturé sa 26e journée ce lundi avec les rencontres de Jaraaf vs Guediawaye FC (3-1), de Douane vs Dakar SC (1-0) et Ndiambour (2-0). Auparavant, le dimanche, Diambars avait laminé USO (4-1) et Génération-Foot avait fait match nul (0-0) face à Mbour PC au stade Caroline Faye.17h00 : DouaneDakar Sacré-Cœur17h00 : Guédiawaye FCJaraaf17h00 : NdiambourNGB17h00 : Mbour PCGénération-Foot17h00 : USODiambars17h00 : Casa-SportLinguère17h00 : SonacosStade de MbourExempt : Teungueth14 buts : ThiernoThioub (Stade de Mbour +1)10 buts : Pape Meïssa Ba (Dakae SC +1)10 buts : Moustapha Name (Douane)10 buts : Yankuba Jarju (Génération-Foot)09 buts : Pape Omar Job (Ndiambour +1)