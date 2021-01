2éme journée Ligue 1: Diambars renverse Mbour Petite-Côte

Diambars a signé sa deuxième victoire de la saison en Ligue 1 en reversant Mbour Petite-Côte ce samedi.



Grace au deuxième et troisième but de la saison d’Alioune Badara Baldé, Diambars s’est imposé dans les derniers instants cet après-midi face à MPC pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1. La rencontre avait pourtant bien démarrée pour Mbour Petite-Cote, qui a ouvert le score à la 38e minute par l’intermédiaire de Baba Sow.



Mais à la Tanière Bruno Metsu ce samedi, c’est MPC qui a finalement perdre le match. Les partenaires de Baba Sow n’ont pas résisté à la domination nette et sans partage de Diambars, qui concrétise ses occasions par Alioune Badara Baldé (55′ ; 93′)



Avec cette victoire, Diambars prend provisoirement seul la première place avec 6 points.



