3 morts dans les manifestations de vendredi: Seydi Gassama interpelle les chefs des parquets de Dakar et Ziguinchor pour l'autopsie des corps

Nous interpellons directement les chefs des parquets de Dakar et de Ziguinchor. Tous les corps des personnes décédées suite aux manifestations du 17 juin 2022 doivent être autopsiés avant d'être remis aux familles pour inhumation. 1/2 @SALLMal59770284 @Macky_Sall @mbachelet — Seydi Gassama (@SeydiGassama) June 18, 2022

Le droit de l'hommiste Seydi Gassama ne veut pas que les personnes tuées hier vendredi dans les manifestations soient enterrées sans aucune suite. Dans un message publié sur son compte Twitter, le responsable d'Amnesty International exige des chefs de parquets de Dakar et de Ziguinchor de procéder à l'autopsie des 3 corps avant tout enterrement. "Nous interpellons directement les chefs des parquets de Dakar et de Ziguinchor. Tous les corps des personnes décédées suite aux manifestations du 17 juin 2022 doivent être autopsiés avant d'être remis aux familles pour inhumation. L'examen des corps des personnes décédées par un médecin légiste est une étape importante de la recherche de la vérité sur les causes et les circonstances de leur décès", a-t-il écrit.Seydi Gassama a également demandé aux autorités de libérer tous les responsables de l'opposition arrêtés vendredi.