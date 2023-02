30 milliards pour confection tenues scolaires: les écoles livrées à 4 mois de la fermeture des classes... avec un retard de 2 ans

La position du SAEMSS sur la question des tenues scolaires ne change pas

Alors il a fallu deux ans pour sortir les premières tenues. En effet, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Hann a procédé, lundi 20 février 2023, à une cérémonie de lancement de la distribution de ces uniformes. Il s’agissait de ces fameuses tenues scolaires décidées par le chef de l’Etat Macky Sall pour faire face aux impacts de la Covid, il y a deux ans, et qui, selon le ministre, entre « dans le cadre de la promotion de l’équité en milieu scolaire ».Le ministre de l’Artisanat a indiqué à cette occasion que le partenariat avec les artisanats peut aller plus loin avec la confection de sacs d’écoliers, de tenues pour d’autres entités de l’État.Pour le ministre de l’Éducation, cette idée du Président doit être portée et renforcée par tous les citoyens et particulièrement par les artisans, premiers bénéficiaires de ce programme.La position du Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (SAEMSS) sur les tenues scolaires reste la même. Joint au téléphone par PressAfrik, El Hadji Malick Youm, secrétaire général national du syndicat de souligner que « notre position a été dite depuis et reste le même ».Il indique « nous avons rappelé que pour nous, il faut prioriser les besoins du secteur de l’éducation si nous voulons nous inscrire dans une logique d’efficacité. Alors il va falloir identifier maintenant les priorités de l’école. Et la première concerne l’éradication des abris provisoires. »Alors comment peut-on dans un pays prendre 30 milliards de FCFA pour la confession de tenues scolaires et au même moment on ne compte pas moins de 6000 salles de classes provisoires dans le système éducatif ? S’interroge le syndicaliste.Et ce n’est pas la seule carence du système éducatif. Monsieur Youm liste les « 300.000 tables bancs qui manquent, 5000 établissements scolaires qui n’ont pas d’électricité, 2413 établissements qui n’ont pas de point d’eau. Voici les questions essentielles. Voilà pourquoi je persiste et je signe sur ce que j’ai toujours dit : la question des tenues scolaires ne peut pas être une priorité face à ces manquements. »Parce que, rappelle-t-il « cela a été réglé depuis le temps de Kalidou Diallo qui avait demandé aux établissements de s’en charger et il avait même fixé les montants. »«Alors aussi belle que soit la tenue, si l’élève porte sa tenue et va s’assoir sur des bidons d’huile vides ou des briques, dans des abris provisoires, la tenue n’a pas de sens. Celle-ci c’est le paraitre alors que l’école a pour vocation de bâtir ce qu’on appelle l’être», se désole t-il.