32es de finale Coupe du Sénégal : Teungueth FC, GF, Jaraaf passent, Ndiambour et Sonacos surpris

L'équipe des Vétérans Rosso (D5) est venu à bout (0-0 TAB 4-2) du Ndiambour (L2). Les Lougatois replongent ainsi dans leur cauchemar, eux qui avaient mis fin à leur série de quatre défaites en championnat, en neutralisant Wally Daan (0-0) le week-end dernier.



L’US Rail sort Sonacos de la compétition. Les Thiessois ont dû recourir aux tirs au but (0-0, TAB 5-4) face aux Huiliers.



Teungueth FC, vainqueur en 2019, a sorti (1-0) le pensionnaire de Ligue 2, Africa Promo Foot, avec un but de Boubacar Fall dans les ultimes minutes des arrêts de jeu (90+10).



La Linguère, qui a remporté les éditions de 1971, 1988, 1990 et 2007, a battu (1-0) Touglou Diass (N1). Les protégés d'Abdoul Magib Diagne, premiers relégables en Ligue 1, ont marqué par l'intermédiaire de Baba Ngom.



L'US Gorée a fait aussi respecter la hiérarchie. Quatre fois vainqueurs du trophée national (1965, 1972, 1992 et 1996), les Insulaires ont difficilement éliminé l'ETICS de Mboro. Après un nul (1-1), le pensionnaire de National 1 s'est incliné aux tirs au but (5-4).



Jamono remporte le derby du Sine



Sur une dynamique de 3 victoires de rang en championnat, Génération Foot (L1), vainqueur des éditions 2015 et 2018, est allée battre (0-2) l'AS Saloum (N1) à Kaolack.



Le Jaraaf (L1) a également honoré son statut en s'imposant (0- 1) chez l’AS Kaffrine. Le club vainqueur à 15 reprises de la Coupe du Sénégal réagit donc après le départ du coach Youssoupha Dabo.



Le derby du Sine a été remporté par Jamono de Fatick (L2) face à Guéléwars de Fatick (N2). Leader de la Ligue 2, Jamono a toutefois galérer pour dominer le club amateur. Car il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes (5-4), après un nul (1-1) à l'issue du temps réglementaire.



Les 32es de finale se poursuivent ce jeudi et elles seront clôturées vendredi. Cet après-midi, AS Douane (11) accueille Gazelles Bignona (N1), Guédiawaye FC (L1) attend l'Olympique de Ziguinchor (N1) alors que le Stade de Mbour (L1) se déplace chez l’Olympique de Kédougou.