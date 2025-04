4 Avril à Kolda : le Gouverneur appelle à une veille sécuritaire renforcée

Dans un point de presse tenu au terme des festivités, le chef de l’exécutif régional a souligné l’importance d’une sécurité collaborative, devenue, selon lui, un impératif pour la région, en raison de sa position stratégique à la frontière avec trois pays de la sous-région. Il ne s’agit plus seulement de faire face aux défis sécuritaires classiques, mais aussi de se préparer à contrer des menaces émergentes, a-t-il averti.

M. Ndiaye a insisté sur la nécessité d’une implication collective dans la défense de la nation : « La défense du peuple revient à toute la communauté nationale. » Il a exhorté les citoyens à renforcer les liens entre civils et forces de défense et de sécurité, affirmant que ce rapprochement est une condition essentielle pour assurer une riposte efficace et coordonnée contre toute forme de menace.

« C’est une mission qui nous interpelle tous. Mais aussi qui nous engage solidairement, et qui doit être au-dessus de toutes nos aspirations et de nos convictions personnelles, pour que nous puissions rester dans la voie tracée par nos plus hautes autorités », a-t-il martelé, appelant à un sursaut patriotique.

Avant de clore son intervention, le Gouverneur a tenu à rendre un hommage appuyé aux forces armées, ainsi qu’aux résistants et héros d’hier, particulièrement ceux tombés sur le champ d’honneur. Un moment de reconnaissance solennelle, en mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la souveraineté nationale.

Cette déclaration intervient dans un contexte régional marqué par une montée des enjeux sécuritaires, et vise à renforcer la vigilance citoyenne face aux défis multiformes de l’heure.

À l’issue du défilé marquant la célébration de la fête de l’indépendance à Kolda, qui a rassemblé plus de mille participants, le Gouverneur de la région, M. Moustapha Ndiaye, a lancé un appel fort à l’endroit des populations : adopter une posture de veille sécuritaire permanente.