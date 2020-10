50 Cent appelle à voter pour Donald Trump contre Joe Biden

Le rappeur 50 Cent demande à ses fans de "voter pour Trump" pour contrer le plan fiscal du candidat démocrate Joe Biden.



"Je me fiche que Trump n'aime pas les Noirs", déclare le rappeur sur les réseaux sociaux.



Il cite une émission de télévision qui montre que les hauts revenus de New York pourraient être confrontés à un taux d'imposition combiné de 62% au niveau fédéral, de l'Etat et de la ville, selon le plan de Biden.

Ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars par an sont considérés comme les meilleurs salariés, selon la réglementation fédérale.



50 Cent n'est évidemment pas la seule célébrité à avoir soutenu Trump, bien que Biden semble avoir beaucoup plus réussi à obtenir le soutien des stars.



De Taylor Swift, Madonna et Cardi B, à Tom Hanks et George Clooney, de nombreux électeurs parmi les plus célèbres du pays soutiennent les démocrates lors de l'élection de cette année.