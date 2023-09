55e Conseil des ministres de l’OHADA : Le Burkina Faso et le Mali dénoncent des recrutements frauduleux

Le Burkina Faso et le Mali ne se reconnaissent pas dans le compte-rendu de la Réunion du Conseil des Ministres de la 55ème session de l’OHADA. « … contrairement au récit mentionné dans ce compte-rendu, les représentants du Burkina Faso et du Mali, tous deux Ministres en charge de la Justice, ont évoqué plusieurs griefs et manquements violant les règles de fonctionnement de l’OHADA, dans le cadre du processus de recrutement entaché de vices de forme et de fond, en vue de pourvoir au poste de Secrétaire permanent et à d’autres postes internationaux », peut-on lire dans ledit communiqué.



Les 2 pays dénoncent également des manœuvres illégales déployées pour retirer abusivement la parole leurs représentants et déconnecter le système de visio-conférence à certains participants.



Ils appellent notamment à la suspension du processus d’installation des personnels ainsi recrutés, à la reprise, conformément au déroulé des travaux, du compte-rendu de la Réunion du Conseil des Ministres de la 55ème session de l’OHADA.