61e sommet de la CEDEAO : Macky Sall a quitté Dakar ce dimanche pour Accra

Le Président Macky Sall a quitté Dakar ce dimanche 3 juillet pour prendre part au 61e sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana.



Le sommet examinera, entre autres, des questions liées à la vie institutionnelle de l’Organisation, aux situations politico-sécuritaires et à la conjoncture économique et sociale dans l’espace communautaire.



Le retour du chef de l’Etat est prévu le même jour, informe la Présidence de la République via sa page Facebook.