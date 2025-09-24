65 ans d'indépendance : le Président Goïta appelle à l'unité et salue la montée en puissance des FAMa

À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a livré un discours à la nation, réaffirmant la souveraineté du pays et saluant les efforts des Forces Armées et de Sécurité maliennes (FAMa).



En plaçant les FAMa au centre de l'action gouvernementale, le Général Goïta a exprimé l'ambition de construire une armée autonome, capable d’assurer la défense du territoire national et de protéger les intérêts fondamentaux du Mali. Il a également souligné le rôle de l'armée dans la sécurité et la stabilité régionales et internationales.



Le Président a directement évoqué les récentes attaques des groupes terroristes contre des civils, les qualifiant d'actes de « désarroi » face à l'intensification de la pression des FAMa sur le terrain. Il a appelé la population à ne pas céder à la désinformation de ces groupes.