Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

65 ans d'indépendance : le Président Goïta appelle à l'unité et salue la montée en puissance des FAMa



65 ans d'indépendance : le Président Goïta appelle à l'unité et salue la montée en puissance des FAMa
À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali, le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a livré un discours à la nation, réaffirmant la souveraineté du pays et saluant les efforts des Forces Armées et de Sécurité maliennes (FAMa).
 
En plaçant les FAMa au centre de l'action gouvernementale, le Général Goïta a exprimé l'ambition de construire une armée autonome, capable d’assurer la défense du territoire national et de protéger les intérêts fondamentaux du Mali. Il a également souligné le rôle de l'armée dans la sécurité et la stabilité régionales et internationales.
 
Le Président a directement évoqué les récentes attaques des groupes terroristes contre des civils, les qualifiant d'actes de « désarroi » face à l'intensification de la pression des FAMa sur le terrain. Il a appelé la population à ne pas céder à la désinformation de ces groupes.
Autres articles

Malijet

Mercredi 24 Septembre 2025 - 12:11


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter