7ème Sommet Annuel Africain des Mines (MOTA) : Me Ngagne Demba Touré à Paris pour 4 jours à compter de ce mardi

Le Directeur Général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), Maître Ngagne Demba TOURE sera à Paris pour participer à la 7ème édition du Mining On Top Africa (МОТА) qui se tiendra du 2 au 5 juillet 2024.



Selon le communiqué, cette conférence représentative du partenariat minier Europe- Afrique, sera l'occasion pour le Directeur Général de nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs du secteur minier.



En marge de cet événement, le Directeur Général effectuera une série de rencontres avec des partenaires techniques et financiers pour discuter de la nouvelle orientation stratégique de la société nationale sous son magistère, de ses projets miniers phares, « des opportunités d'investissement dans les minéraux stratégiques, dans une nouvelle approche de coopération mutuellement bénéfique aux parties et soucieuse du développement durable ».