89.000 hommes face aux gilets jaunes

Le Premier ministre français Edouard Philippe a déclaré jeudi que 89.000 membres des forces de sécurité seront déployés dans toute la France le samedi, dont 8.000 à Paris, où des véhicules blindés seront également dans les rues.





Il a révélé qu'une dizaine de véhicules blindés appartenant à la gendarmerie seront également utilisés, pour la première fois depuis 2005, lors des émeutes qui ont éclaté dans la banlieue parisienne.



En France, les gilets jaunes ne faiblissent pas et les autorités craignent une poussée d’extrême violence dans la capitale, Paris.





Après plus dizaine de jours de colère, ce que le gouvernement français redoute le plus c’est l’extension de la colère à d'autre secteurs de la société.



Pendant que le pouvoir et l’opposition échangent, toute la France attend le président Emmanuel Macron qui a décidé de ne s'exprimer sur la crise des giletsjaunes qu'en début de semaine prochaine.