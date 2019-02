A Kolda, Idrissa Seck dévoile sa politique sur l'environnement

Le candidat de la coalition "Idy 2019", Idrissa Seck a dévoilé ce dimanche dans la soirée sa politique sur l'environnement, lors de la poursuite dans sa campagne électorale pour le scrutin de 24 février 2019. "Vous savez, nous entretenons trois relations avec notre environnement. C'est l'environnement qui nous sert d'habitat, qui nous fournit les ressources dont nous avons besoin pour vivre et c'est l'environnement qui est aussi le lieu des dépôt des déchets", a expliqué Idrissa Seck.



Sous ces trois rapports, M. Seck dit avoir défini "un programme qui permettra de gérer l'environnement pour que l'habitat soit sain, que les ressources soient abondantes, notamment à travers la reforestation, car la forêt est une richesse si elle est gérée de façon durable".

Selon l'opposant, "si l'exploitation de la forêt n'est pas rationnelle et que nous vendons ça à des miettes aux bateaux étrangers au point de priver nos propres pêcheurs la ressource qui nous appartient, cela n'est pas fonctionnel", juge-t-il.



"Notre politique d'environnement s'adressera à la fois l'assainissement de l'habitat, à la gestion rationnelle et durable des ressources que nous fournissent notre forêt et notre océan et une gestion rationnelle des déchets pour éviter les bombes écologiques comme Beubeuss ou d'autres décharges de cette nature", a affirmé Idrissa Seck, qui ajoute que "cela peut des emplois pour la jeunesse".