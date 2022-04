À Marioupol sous les bombes, le difficile quotidien des habitants pour survivre

A quelques pas pourtant une famille qui erre pour quelques minutes grappillées en dehors d'un abri anti-bombe. « Nous n'avons pas de bougies, pas de lumière, rien. Comment passer le temps dans un sous-sol ? Le plus souvent, nous sortons pour cuisiner et nous retournons directement au sous-sol. Au moins pendant qu'il fait jour, les enfants peuvent dehors jouer à quelque chose. Dominos, dames, cartes… », témoigne la mère.



Quelques mètres plus loin, Pavel, 6 ans, et les joues rondes et roses de l'enfance court après sa sœur aînée sous le regard de sa mère et de sa tante. « Non, on n'a pas peur des explosions. On s'y est déjà habitués. On fait même du vélo et du scooter ici. On n'a pas peur. Si on rassemble son courage, ce n'est pas du tout effrayant. Et puis j'aurai bientôt sept ans et je vais aller à l'école cet été. Tout le monde aime l'école en été. Moi aussi j'aime ça », espère le petit garçon.