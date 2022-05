À Niamey, Antonio Guterres «salue la vie démocratique du Niger»

Les questions sécuritaires, humanitaires, et la bonne gouvernance au Niger étaient au centre des discussions entre Antonio Guterres et le président Mohamed Bazoum. Lors de cette première visite, le secrétaire général de l'ONU a tenu à saluer la démocratie nigérienne. « Je salue la vie démocratique au Niger. Elle représente un exemple pour la région et le continent entier. »



Appréciant les défis que relève l'armée dans ce combat quotidien contre les terroristes, Antonio Guterres appelle à la soutenir. « En regardant la performance remarquable de l'armée du Niger, la communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger. »



Un appel à la solidarité pour les pays du Sahel est plus que nécessaire, selon le président Mohamed Bazoum. « Des défis auxquels nous sommes confrontés : terrorisme, violence, changement climatique, détresse humaine... »



Les Nations unies resteront aux côtés du Niger, a précisé le patron de l'ONU, le pays suscite beaucoup d'espoir : « offrir des perspectives à la jeunesse nigérienne, y compris aux jeunes filles. » Ce mardi matin, Antonio Guterres se rendra à Ouallam, à la rencontre de 126 000 déplacés.