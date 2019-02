A Nioro, le duo Macky-Moustapha Niasse «caillassent» Me Wade

Même si son nom n'a pas été prononcé, Me Abdoulaye Wade a servi de balle pour le ping-pong que devaient jouer Macky Sall et Moustapha Niasse. Ces derniers, avec des indications ne laissant pas beaucoup de marges aux spéculations sur l'identité du destinataire de leurs railleries, l'un comme l'autre, ont évoqué «l'entêtement» du Pape du Sopi, a vouloir jeter le discrédit sur le régime du Président sortant.

Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui ouvre le bal. Responsable politique dans le département de Nioro du Rip où s’est tenu un meeting pour la réélection de Macky Sall le 24 février prochain. En effet, s'adressant à son mentor, il a tonné à l'endroit du Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais PDS) : "Il y a un vieux qui, un vendredi, a refusé de passer par l’autoroute Ila Touba. Alors, il a traversé Thiès, Khombol, Bambey, Diourbel. Et, quand il arrive enfin à Touba, la prière du vendredi avait déjà été effectuée", a-t-il indiqué.



Sur sa lancée, Moustapha Niasse a soutenu que les réalisations effectuées dans cette partie du Saloum parlent d'elles-mêmes. Ce qui lui fera dire que les Sénégalais de lui la seule personnes pour qui vont voter, le 24 février prochain. Cette affirmation a ravi le leader de Benno bokk yakaar (BBY), lequel a martelé : «Président Moustapha Niasse, je vous remercie et vous rend hommage parce que vous faites partie des sages qui ont accepté la volonté divine. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui».