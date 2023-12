À Noël, le cri du pape François contre la guerre, « folie sans excuse »

Lors de sa traditionnelle bénédiction de Noël, lundi 25 décembre, le pape François a lancé un vibrant appel en faveur de la paix, condamnant notamment « l’odieuse attaque » perpétrée par le Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier.



C’est Noël mais ses mots, ce matin, semblent chargés de douleur. Depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, celle d’où tous les papes lancent, depuis des siècles, les appels les plus solennels, le pape a imploré Dieu de mettre fin aux conflits armés qui secouent le monde. En ce jour de Noël, à l’occasion de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi (« sur la Ville et sur le monde »), et plus de deux mois après l’attaque d’Israël par le Hamas, François a de nouveau condamné « l’odieuse attaque du 7 octobre dernier ».



« Je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage », a-t-il supplié devant plusieurs dizaines de milliers fidèles, dont un groupe présent sur la place, faisant flotter de grands drapeaux palestiniens.



François a également adressé un message aux dirigeants israéliens, en faveur d’un cessez-le-feu : « Je demande que cessent les opérations militaires, avec leur effroyable cortège de victimes civiles innocentes, et que l’on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant à l’arrivée de l’aide humanitaire. » Le pape a assuré de sa proximité les communautés chrétiennes d’Israël et de Palestine, et en particulier celles « de Gaza et de toute la Terre sainte ». Il a demandé « que l’on commence à résoudre la question palestinienne », plaidant une nouvelle fois pour un « dialogue...