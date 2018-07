À Paris, Idy drague les Sénégalais de l'extérieur avec trois mesures fortes

Le président du parti Rewmi, en tournée européenne, a pendant son étape parisienne rencontré des Sénégalais dans le 18e Arrondissement pour échanger avec eux des aspects de son programme leur concernant. Le renouvellement de leurs papiers, le rapatriement de leurs véhicules et leur accès aux marchés publics sont au centre de son projet pour les Sénégalais de l'extérieur.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, le Secrétariat national du parti Rewmi d'informer que trois mesures phares ont été annoncées par Idrissa Seck en faveur des Sénégalais de la diaspora :

"Le lancement d’une application permettant aux Sénégalais de l’extérieur d'effectuer en ligne toutes les formalités de demande ou de renouvellement de leurs papiers (passeports, cartes d’identité etc...)

La simplification des procédures de rapatriement de leurs véhicules. Tout véhicule bénéficiant d’une visite technique du pays d’origine pourra désormais être rapatrié et circulera au Sénégal après une contre-visite technique effectuée par une agence agréée sur le territoire national.

Pour l’accès aux marchés publics sénégalais des préférences seront accordées aux entreprises ressortissantes des pays où nos compatriotes seront mieux traités, sur la base des rapports des associations de Sénégalais de l’extérieur".



Idrissa Seck était à la tête "d’une importante délégation comprenant notamment les frères Khalifa Gassama et Moustapha Drame de Rewmi France ainsi que de Shouaib Coulibaly de Rewmi États-Unis, en rendant visite à la communauté sénégalaise et africaine à Paris.