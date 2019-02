A Tivaouane, Idrissa Seck revient sur la situation des chauffeurs, enseignants et étudiants

A Tivaouane, où il a été accueilli en héros, l'opposant Idrissa Seck, 59 ans, est revenu sur la situation des chauffeurs, enseignants et étudiants, annonçant qu'il va mettre fin aux difficultés qu'ils connaissent, une fois élu président de la République du Sénégal au soir du 24 février, lors d'un meeting ce jeudi.

"Le problème est le même à travers tout le Sénégal. Les chauffeurs sont fatigués y compris les enseignants et les étudiants. Pour résoudre ce problème, il faut se lever trois très tôt, aller voter pour sécuriser les votes afin que personne ne puisse rien faire", a dit l'opposant. Idrissa Seck a promis de mettre en place une équipe qui va travailler dans la transparence. Elle sera vertueuse, compétente et intègre pour le redressement du pays", assure-t-il, devant des centaines de militants à Tivaouane.