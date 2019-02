A Tivaouane, un marchand ambulant offre 5.000 FCFA à Idrissa Seck pour acheter du...

Déterminé pour un changement de régime au Sénégal, un marchand ambulant a offert à Tivaouane, 5.000 FCFA à Idrissa Seck, a révélé le candidat lui-même, lord d'un meeting après une longue marche jeudi à Mboro. "Quand je suis entré à Tivaouane avec Hadjibou Soumaré à mes côtés, un marchand ambulant m'a dit, je travaille depuis des années et j'ai pu économiser aucun Franc. Déterminé qu'il y ait un changement, je vous offre 5.000 FCFA pour que vous achetiez du gasoil", a relaté Idrissa Seck, qui a même exhibé le billet. Poursuivant, le candidat a ajouté que cela veut dire que "le peuple est fatigué et a envie de changement. Lorsqu'un peuple en arrive à ce degré de détermination, il n'y a plus d'autres issus pour le candidat sortant que de se préparer le pouvoir le 24 février 2019", a-t-il mis en garde.