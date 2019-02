A Ziguinchor, Idrissa Seck s’engage à soutenir la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance

L'engagement du candidat est concrétisé par la signature d'une lettre dont il a lu le contenu devant les partenaires et la presse. "La question de la paix en Casamance sera centrale dans notre programme", a promis l'ancien Premier ministre.



Amsatou Sow Sidibé, alliée de Idrissa Seck, a appelé les femmes à voter pour lui, le conduire au Palais, afin de travailler ensemble pour instaurer la paix dans cette partie sud du Sénégal qui a connu la rébellion. " Si on vote pour Idrissa Seck et qu'il va au Palais, c'est clair que la paix sera en Casamance ", dit-elle.



La Présidente de la Plateforme dit ne pas encore entendu le Président sortant

Pour la présidente de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Ndeye Marie Diedhiou, l'implication des femmes dans la résolution du conflit par des négociations urgentes et transparentes, de celle du MFDC et la Société civile sont importantes. Elle affirme avoir rencontré d'autres candidats que sont Issa Sall et Madické Niang.



Bien que le candidat sortant était de passage dans la région pour sa campagne électorale. La présidente dit ne l'avoir pas rencontré. " Nous attendons les autres candidats. Nous n'avons pas rencontré Macky Sall. Il semblerait qu'il n'était pas au courant ", a dit Mme Diedhiou, qui appelle les signataires à "respecter leur engagement" une fois élu.