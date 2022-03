A cause des chantiers BRT, il n'y aura qu'une simple prise d'armes pour la célébration du 04 avril 2022

Partout à Dakar, c’est le même constat ! Les gigantesques travaux du projet Bus Rapid Transit (Brt) en cours perturbent la circulation des personnes et des biens. Des tranchées sont creusées partout, des routes détruites, des constructions démolies, des canalisations endommagées…



Les intersections de la Médina, de Colobane et de Gibraltar menant au boulevard du Général Charles de Gaulle ne sont pas épargnées par ces travaux. D’où l’impact sur les préparatifs de l’organisation du grand défilé militaro civil traditionnel du 04 avril. S’y ajoute la reprise des cours après des mois de grève des enseignants, ce qui fait que les écoliers et élèves n’ont plus de temps à consacrer à des répétitions pour participer au défilé de la Fête de l’Indépendance.



Face à ces désagréments d’ordre social, sanitaire, environnemental et sécuritaire, le défilé populaire civil et militaire devant marquer le 62e anniversaire de notre indépendance n’aura pas lieu sur l’immense boulevard Charles de Gaulle, rapporte le journal.



À la place d’un méga défilé, donc, une prise d’armes sans la composante motorisée sera organisée le 04 avril 2022 à la Place de l’Indépendance, en plein centre-ville de Dakar. Un bon « format » de circonstance validé par le Chef d’état-major général des armées (Cemga) le général Cheikh Wade. Cette cérémonie militaire sobre et solennelle que présidera le président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, aura pour thème : « Forces de défense et de sécurité, et résilience nationale ».



Si l’Armée profitait généralement de cette occasion pour montrer les efforts consentis par le président de la République en matière d’acquisition d’équipements de guerre notamment en termes de chars de combat, de véhicules blindés, d’avions de chasse, de vedettes pour la marine nationale, etc. Cette année 2022, il n’y aura rien de tout cela ! Car la célébration du 04 avril sera marquée par une cérémonie de prise d’armes restreinte. Et dans un cadre restreint !



Et si, en temps normal, la Nation a toujours témoigné sa fierté et sa reconnaissance à notre Armée nationale qui est une armée de métier républicaine, hiérarchisée et disciplinée ayant fait ses preuves sur tous les théâtres d’opérations et sous différentes bannières (Onu, Ua, CEDEAO, Ecomog, etc.,) en cette année de grâce 2022, il y aura, hélas ! Une « non-communion » entre Armée et Nation sur le boulevard du Général de Gaulle. Mais ce n’est que partie remise sans doute.