A l'unisson, l'opposition demande à Macky la peau du ministre Aly Ngouille Ndiaye

Du côté du Front patriotique pour la défense de la république (Fpdr), le ton n’est pas moins véhément. Car, pour Mamadou Diop Decroix, Bamba Ndiaye, entre autres, «cette déclaration doit être comprise comme une véritable déclaration de guerre. Elle exprime la détermination de Macky Sall et de ses bras armés à rééditer le coup de force observé lors des législatives, pour imposer aux Sénégalais un président dont ils ne veulent plus. Cette détermination à frauder doit rencontrer une détermination supérieure. C’est la condition préalable de l’organisation d’une présidentielle honnête et transparente».



Aly Ngouye Ndiaye n'est que le sommet de l'iceberg selon Alliance Pencoo



C’est le même son de cloche entonné par l’Alliance Pencoo dont le n°2, Moussa Sow, a rué dans les brancards pour faire part de sa «grande désolation». Avant de soutenir que «l’Apr est en train de dérouler une grosse fraude». Et il s’en veut pour preuve la nomination de Aliou Sall à la tête de la Caisse de dépôt et consignation (CDC), rappelant au passage qu’il est primordial pour tout candidat de déposer sa caution auprès de cette structure. Selon lui, Aly Ngouye Ndiaye ne constitue que le sommet de l’Iceberg et qu’il ne serait pas surpris de voir un des ténors de l’opposition voir sa liste être rejetée pour des motifs aléatoires.



Cependant, malgré cette levée de bouclier, l’exigence de l’opposition risque de tomber dans l’oreille d’un sourd d’autant plus que le chef de l’Etat Macky Sall, qui est directement interpellé, avait fait savoir qu’il n’était pas question qu’il se plie à l’exigence de l’opposition, concernant la personnalité à qui confier l’organisation des élections.